WWE Monday Night Raw returning to Greensboro Coliseum May 2

WWE MONDAY NIGHT RAW
MONDAY MAY 2, 2022 7:30PM
GREENSBORO COLISEUM/GREENSBORO NORTH CAROLINA
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WWE RETURNS TO GREENSBORO WITH THE FIRST MONDAY NIGHT RAW IN OVER 4 YEARS!
SEE ALL YOUR FAVORITE RAW SUPERSTARS LIVE AND BROADCAST TO THE WORLD FROM THE GREENSBORO COLISEUM
SEE ALL OF YOUR FAVORITE RAW SUPERSTARS INCLUDING
SETH FREAKIN ROLLINS
BECKY LYNCH
RK-BRO
BIANCA BELAIR
KEVIN OWENS
THE MIZ
DAMIAN PRIEST
FINN BALOR
RHEA RIPLEY
ALPHA ACADEMY
…and many more!
Tickets start at $20 & are available at www.ticketmaster.com
*Additional Fees May Apply / Talent Subject to Change*
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