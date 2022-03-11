WWE Monday Night Raw returning to Greensboro Coliseum May 2

Posted By: Greensboro 101 March 11, 2022 10:00 am

WWE MONDAY NIGHT RAW
MONDAY MAY 2, 2022 7:30PM
GREENSBORO COLISEUM/GREENSBORO NORTH CAROLINA

[Logo, company name Description automatically generated]

WWE RETURNS TO GREENSBORO WITH THE FIRST MONDAY NIGHT RAW IN OVER 4 YEARS!

SEE ALL YOUR FAVORITE RAW SUPERSTARS LIVE AND BROADCAST TO THE WORLD FROM THE GREENSBORO COLISEUM

SEE ALL OF YOUR FAVORITE RAW SUPERSTARS INCLUDING

SETH FREAKIN ROLLINS
BECKY LYNCH
RK-BRO
BIANCA BELAIR
KEVIN OWENS
THE MIZ
DAMIAN PRIEST
FINN BALOR
RHEA RIPLEY
ALPHA ACADEMY
…and many more!
Tickets start at $20 & are available at www.ticketmaster.com

*Additional Fees May Apply / Talent Subject to Change*

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