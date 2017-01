39 homicides in 2016, up 59% in a year

by Roch Smith, Jr.

GREENSBORO, NC — According to police records, there were 39 homicides in Greensboro in 2016. There were 23 in 2015. That’s an annual increase of 59 percent.

Here are the victims of 2016. The locations are where the homicides occurred.

1. TIMOTHY EUGENE PHIFER JR. B/M/24

3914 OVERLAND HEIGHTS

2/5/2016

2. WILLIAM MCKINLEY SPENCER III B/M/25

3818 OVERLAND HEIGHTS APT B

2/20/2016

3. CHRISTOPHER M. TOKAZOWSKI W/M/43

1606 EFLAND DRIVE

3/12/2016

4. MARCUS JAMES MCQUEEN B/M/40

307 O’CONNER STREET

3/12/2016

5. MARKOS LEONARD JONES B/M/26

3808 WEST GATE CITY BLVD.

3/13/2016

6. DEVIN TYSHAN WALKER B/M/18

1200 N. ELM STREET

3/13/2016

7. CEDRIC ANTOINE WILLOUGHBY B/M/31

637 MLK JR. DRIVE

4/3/2016

8. NIJAH DAEJOUR JONES B/M/19

4610 BROMPTON DRIVE

4/8/2016

9. JAMES ANDREW MCMILLAN B/M/31

3320 BECK STREET APT A

4/14/2016

10. CATHY ANN LITTLES B/F/58

3209 ORANGE STREET APT B

7/4/2016

11. CHRISTOPHER STEPHEN ONLEY B/M/29

FLINT / BERRYMAN STREET

7/9/2016

12. CREE ASIA SMITH B/F/26

2 HUNTLEY COURT APT C

7/12/2016

13. NATHANIEL ANTHONY BROWN B/M/27

426-F GUILFORD COLLEGE ROAD

7/13/2016

14. KHUNH SIU A/M/58

FAIRVIEW STREET (CREEK)

7/25/2016

15. ERIC QUINELL TURNER B/M/31

2827 N. O’HENRY BLVD

8/9/2016

16. WILLIAM LEE LOCKLEAR I/M/41

612 FOREST BROOK DRIVE

8/12/2016

17. SHARON KAY LITTLE B/F/59

PEACHTREE / BINGHAM STREET

8/22/2016

18. ROBERT LEE MATTHEWS B/M/44

1308 WEST FLORIDA STREET

8/30/2016

19. FRANCOIS LANCE SEETS B/M/20

614 FRANKLIN BLVD

9/17/2016

20. AYMAN ABDALLA BABIKIR O/M/26

2400 E. BESSEMER AVE APT C

9/20/2016

21. JOHN FIGUEROA III B/M/33

1606 RANKIN KING DRIVE

9/28/2016

22. AHMAD DASHAD CAMPBELL B/M/21

CIRCLE DRIVE

10/2/2016

23. ALISIA NICOLE DIEUDONNE B/F/19

CIRCLE DRIVE

10/2/2016

24. ANTHONY CHARLES SMITH W/M/51

2316 EAST MARKET STREET

10/8/2016

25. JAHAD NASSIR BRAILEY B/M/18

2300 JULIET PLACE

10/11/2016

26. RAHEEM SAMAD HEADING B/M/46 815

RUGBY STREET 10/16/2016

27. KWAMANE DEVON BARNARD B/M/27

2104 PHILLIPS AVENUE

10/18/2016

28. SAKWANE ALLAH WRAY B/M/27

309 GANT STREET

10/19/2016

29. RAHEEM RAYSHAUN SHIVERS B/M/23

1806 BOULEVARD STREET

10/30/2016 2016-1030-034

30. MICHAEL ANTHONY COLEMAN B/M/65

1204 RANDOLPH AVENUE

11/7/2016 2016-1107-213

31. VICTOR LAMONT HAIRSTON B/M/25

LURAY DRIVE / W. FLORIDA

11/8/2016 2016-1108-165

32. TIMOTHY AMELLIO BENNETT B/M/24 30

HILTIN PLACE APT D

11/21/2016 2016-1121-253

33. KAVON JAMRE’ FLOYD B/M/23

GARRETT ST. / KERSEY ST.

11/30/2016 2016-1130-309

34. ASHLEY RENEE COZART F/26

900 LOWDERMILK STREET, APARTMENT J

12/7/2016

35. EARL RENWICK DAVIS M/29

200 BLOCK OF WILEY STREET

12/8/2016

36. CALEB HARRIS PEARSON B/M/5

800 BLOCK OF WAUGH STREET

12/17/2016

37. ANTONIO DECARLOS JOHNSON M/36

706 SPARTA DRIVE

12/20/2016

38. CHRISTOPHER DALY M/33

5606 OLD FOX TRAIL

12/25/2016

39. MICHAEL WOMACK M/33

1700 BLOCK LURAY DRIVE

12/25/2016