39 homicides in 2016, up 59% in a year

GREENSBORO, NC — According to police records, there were 39 homicides in Greensboro in 2016. There were 23 in 2015. That’s an annual increase of 59 percent.
Here are the victims of 2016. The locations are where the homicides occurred.
1. TIMOTHY EUGENE PHIFER JR. B/M/24
3914 OVERLAND HEIGHTS
2/5/2016
2. WILLIAM MCKINLEY SPENCER III B/M/25
3818 OVERLAND HEIGHTS APT B
2/20/2016
3. CHRISTOPHER M. TOKAZOWSKI W/M/43
1606 EFLAND DRIVE
3/12/2016
4. MARCUS JAMES MCQUEEN B/M/40
307 O’CONNER STREET
3/12/2016
5. MARKOS LEONARD JONES B/M/26
3808 WEST GATE CITY BLVD.
3/13/2016
6. DEVIN TYSHAN WALKER B/M/18
1200 N. ELM STREET
3/13/2016
7. CEDRIC ANTOINE WILLOUGHBY B/M/31
637 MLK JR. DRIVE
4/3/2016
8. NIJAH DAEJOUR JONES B/M/19
4610 BROMPTON DRIVE
4/8/2016
9. JAMES ANDREW MCMILLAN B/M/31
3320 BECK STREET APT A
4/14/2016
10. CATHY ANN LITTLES B/F/58
3209 ORANGE STREET APT B
7/4/2016
11. CHRISTOPHER STEPHEN ONLEY B/M/29
FLINT / BERRYMAN STREET
7/9/2016
12. CREE ASIA SMITH B/F/26
2 HUNTLEY COURT APT C
7/12/2016
13. NATHANIEL ANTHONY BROWN B/M/27
426-F GUILFORD COLLEGE ROAD
7/13/2016
14. KHUNH SIU A/M/58
FAIRVIEW STREET (CREEK)
7/25/2016
15. ERIC QUINELL TURNER B/M/31
2827 N. O’HENRY BLVD
8/9/2016
16. WILLIAM LEE LOCKLEAR I/M/41
612 FOREST BROOK DRIVE
8/12/2016
17. SHARON KAY LITTLE B/F/59
PEACHTREE / BINGHAM STREET
8/22/2016
18. ROBERT LEE MATTHEWS B/M/44
1308 WEST FLORIDA STREET
8/30/2016
19. FRANCOIS LANCE SEETS B/M/20
614 FRANKLIN BLVD
9/17/2016
20. AYMAN ABDALLA BABIKIR O/M/26
2400 E. BESSEMER AVE APT C
9/20/2016
21. JOHN FIGUEROA III B/M/33
1606 RANKIN KING DRIVE
9/28/2016
22. AHMAD DASHAD CAMPBELL B/M/21
CIRCLE DRIVE
10/2/2016
23. ALISIA NICOLE DIEUDONNE B/F/19
CIRCLE DRIVE
10/2/2016
24. ANTHONY CHARLES SMITH W/M/51
2316 EAST MARKET STREET
10/8/2016
25. JAHAD NASSIR BRAILEY B/M/18
2300 JULIET PLACE
10/11/2016
26. RAHEEM SAMAD HEADING B/M/46 815
RUGBY STREET 10/16/2016
27. KWAMANE DEVON BARNARD B/M/27
2104 PHILLIPS AVENUE
10/18/2016
28. SAKWANE ALLAH WRAY B/M/27
309 GANT STREET
10/19/2016
29. RAHEEM RAYSHAUN SHIVERS B/M/23
1806 BOULEVARD STREET
10/30/2016 2016-1030-034
30. MICHAEL ANTHONY COLEMAN B/M/65
1204 RANDOLPH AVENUE
11/7/2016 2016-1107-213
31. VICTOR LAMONT HAIRSTON B/M/25
LURAY DRIVE / W. FLORIDA
11/8/2016 2016-1108-165
32. TIMOTHY AMELLIO BENNETT B/M/24 30
HILTIN PLACE APT D
11/21/2016 2016-1121-253
33. KAVON JAMRE’ FLOYD B/M/23
GARRETT ST. / KERSEY ST.
11/30/2016 2016-1130-309
34. ASHLEY RENEE COZART F/26
900 LOWDERMILK STREET, APARTMENT J
12/7/2016
35. EARL RENWICK DAVIS M/29
200 BLOCK OF WILEY STREET
12/8/2016
36. CALEB HARRIS PEARSON B/M/5
800 BLOCK OF WAUGH STREET
12/17/2016
37. ANTONIO DECARLOS JOHNSON M/36
706 SPARTA DRIVE
12/20/2016
38. CHRISTOPHER DALY M/33
5606 OLD FOX TRAIL
12/25/2016
39. MICHAEL WOMACK M/33
1700 BLOCK LURAY DRIVE
12/25/2016
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